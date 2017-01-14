مواجهات الساحل الغربي تدخل اسبوعها الثاني وذو باب لا تزال ساحة “كر وفر”

يمنات – خاص

تدخل المواجهات في مديرية ذو باب الساحلية، جنوب غرب محافظة تعز، أسبوعها الثاني.

و تفيد المعلومات الواردة من هناك، أن معارك كر و فر و فر شهدها مركز مديرية ذو باب و المناطق الجبلية المتاخمة له يومي الخميس و الجمعة.

و أوضحت أن قوات موالية للتحالف السعودي و عناصر من المقاومة الجنوبية تمكنت الخميس 12 يناير/كانون ثان 2017، من السيطرة على معظم أجزاء معسكر يقع في قلعة ذو باب يعرف بـ”معسكر الامام”، غير أن مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم تمكن من استعادة المعسكر عصر الجمعة.

و تفيد المعلومات أن مواجهات عنيفة دارت الخميس بين طرفي الصراع حول القلعة، قبل أن تتمكن القوات الموالية للتحالف من السيطرة على معظم اجزائها، غير أن المواجهات احتدمت بين الطرفين فجر الجمعة و استمرت حتى عصر الجمعة، تبادل خلالها الطرفين قصفا مكثفا.

و صباح الجمعة شن طيران التحالف السعودي على مفرق العمري و مناطق مجاورة، قبل أن تنشب مواجهات عنيفة حول مفرق العمري.

و اسفرت مواجهات الجمعة عن سقوط ضحايا من الطرفين، ابرزهم القيادي في المقاومة الجنوبية، صالح الخضر.

و في مديرية الوازعية المجاورة، ما تزال المواجهات مستمرة في مناطق التماس بين الطرفين، القريبة من مديرية المضاربة التابعة اداريا لمحافظة لحج.

و شهدت جبهة كهبوب الجمعة، تراجعا لحدة المواجهات، حيث اكتفى الطرفان بتبادل القصف من مختلف الأسلحة

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