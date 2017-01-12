حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 13 يناير/كانون ثان 2017

يمنات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي في نشرة خاصة صدرت ظهر الخميس 12 يناير/كانون ثان 2017، إن المناطق الجبلية لمحافظات صعدة و عمران و صنعاء و ذمار و البيضاء و أجزاء من محافظتي الضالع و إب، و المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية، لا تزال متأثرة بكتلة هوائية جافة شديدة البرودة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، و تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

و حذر المركز المزارعين من آثار موجة الصقيع و ضرورة حماية محاصيلهم الزراعية.

كما نصح بارتداء الملابس الشتوية، تجنبا لصدمات البرد، خاصة كبار السن و الأطفال و العاملين خلال فترات الليل و الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 12 يناير/كانون ثان 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة إلى شديدة البرودة و جافة، بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل و الصباح الباكر على محافظات صنعاء و عمران و صعدة و ذمار و البيضاء و إب و الضالع

– تتكون قطع من السحب المنخفضة الركامية أثناء النهار على أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية، و تتلاشى ليلا.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا و معتدلة الحرارة.

– تشكل السحب الركامية على أجزاء من سواحل الجمهورية.

– تنشط الرياح السطحية أثناء النهار على باب المندب و المناطق القريبة، و تثير الاتربة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة نهارا.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا