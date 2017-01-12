صراع النفوذ على المناطق النفطية يحتدم بين أطراف حكومة هادي .. محافظ حضرموت يصف زيارة الشريف للقطاعات النفطية تصرف غير مسؤول

يمنات – صنعاء

عبّر محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رسميا عن عن غضبه من زيارة وزير النفط في حكومة هادي المهندس سيف الشريف، لأربعاء 11 يناير/كانون ثان 2017، إلى القطاعات النفط بمنطقة المسيلة بحضرموت.

و على اثر زيارة الشريف للحقول النفطية، عقد المجلس التنفيذي لمحافظة حضرموت، اجتماعا استثنائيا برئاسة المحافظ، للوقوف أمام زيارة وزير النفط إلى المحافظة دون اعلام السلطة المحلية.

و اعتبر تنفيذي حضرموت الزيارة تحدياً سافراً لصلاحيات المحافظ، حسب بيان صدر عن مكتب المحافظ.

و أشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي يشعر بالاستياء، ويؤكد استنكاره لما قام به وزير النفط من تجاوزات لصلاحيات ومهام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. معتبرا أن الزيارة تصرف غير المسئول من قبل الوزير.

و نفى حسام عاشور، السكرتير الصحفي للمحافظ ، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية بشأن تقديم اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت استقالته. موضحاً أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة .

و أشار ” عاشور ” إلى أن محافظ حضرموت مارس مهامه اليومية المعتادة بشكل طبيعي.

و أكد إن اللواء بن بريك يعتبر إن الوحدة واللحمة لكافة شرائح المجتمع الحضرمي ستتوج بإنعقاد المؤتمر الحضرمي الجامع والذي يعتبر تحقيقه وانجازه يأتي على رأس الانجازات والانتصارات الحقيقية والرد العملي لتلك الأصوات النشاز التي سعت وتسعى إلى تمزيق الصف.

و قال: إنجاز انعقاد هذا المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة هو الانتصار الحقيقي ضد قوى الإرهاب والفساد وناهبي ثروات حضرموت والتي هي ملك الحضارم خاصة وشعب الجنوب عامة.

و يأتي هذا البيان ليكشف حجم الصراعات بين أقطاب حكومة هادي، و تنازع للنفوذ حول المناطق النفطية، التي يسعى كل طرف لتكريس نفوذه فيها.

و كان هادي اقال أمس قائد محور عتق، اللواء ناصر النوبة، عقب احتدام الصراع بينه و بين المحافظ أحمد لملمس و اللواء علي محسن الأحمر على النفوذ في المناطق النفطية في محافظة شبوة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا