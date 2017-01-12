حظك مع الابراج الخميس 12 يناير/كانون ثان 2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الخميس 12يناير/كانون ثان 2017.

برج الحمل

اهتم في هذا اليوم بتقليص الضغط من حولك وساعد نفسك بأن تكون شخصاً منفتحاً ومتفهماً.

برج الثور

كل ما عليك فعله هو المبادرات لتضع تعلمك وخبرتك موضع التنفيذ مما سيكسبك المال والمديح.

برج الجوزاء

ربما تفسر كلماتك أو تصرفاتك على غير حقيقتها أو بطريقة سلبية وقد تتذمر من العمل.

برج السرطان

عمل كثير ومزاج رديء أحياناً ومساعدات كثيرة لو طلبتها فلا تتردد بطلب مساعدة ممن حولك.

برج الاسد

تملك الطاقة والفعالية وحوارات مع المحيط مجدية والأهم أن أصدقاءك يمنحونك الدعم.

برج العذراء

ابتعد عن المبالغة والتطرف وحاول أن تشرح مشاعرك وبدون قسوة لأنك معرض لجرح الطرف الآخر دون أن تقصد.

برج الميزان

أنت في يوم للأفراح وخاصة العائلية والشخصية بالحب والدعم ولمناسبات تشعر فيها أن شعبيتك تزداد.

برج العقرب

أنت تميل إلى الصرف والتبذير والأمور جيدة مالياً وطبعاً هذا ليس مبرراً للإسراف إلا أن هذا طبعك يتوأم وينجح.

برج القوس

يوم يمنحك الكثير من الطاقة والإشراق فالأجواء عموماً ستكون مبشرة ومليئة بالوعود والآمال بأمور مستقبلية.

برج الجدي

تحدث متغيرات حولك لا تعرف أسبابها وقد تشعر بالغبن أو الإحباط أو التشكيك فحاول تجنب القرارات الحاسمة والقطيعة المفاجئة.

برج الدلو

ازدحام في المعجبين أو في اللقاءات أو التجمعات التي تدعى إليها والحقيقة أنك قد تبادر بإنشاء علاقات جديدة وتطور علاقاتك.

برج الحوت

المشكلة أنك تود كل شيء أو لا شيء إلا إذا كان عمرك سمح لك بالكثير من التجارب وهذا يجعلك أكثر تحملاً لكل الظروف الطارئة.

المصدر: سيما فن

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