حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 9 يناير/كانون ثان 2017

يمنات

– يتوقع استمرار الأجواء الباردة على معظم محافظات البلاد، لا سيما محافظات (صنعاء، صعدة ، ذمار ، عمران ، البيضاء، الضالع، إب).

– سماء خالية من السحب و مغبرة نسبيا على المناطق الصحراوية.

– طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

– طقس معتدل الحرارة اجمالا على المناطق الساحلية.

– طقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظات حضرموت و المهرة عدن و الحديدة.

– تنشط الرياح السطحية على باب المندب و مدينة المخا، لتصل سرعتها إلى أكثر من 25 عقدة مثيرة للأتربة و الرمال، و تبعا لذلك تنخفض الرؤية الأفقية .

طقس غائم جزئيا في ارخبيل سقطرى، و الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها بين 5 – 15 عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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