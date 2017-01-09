حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 9 يناير/كانون ثان 2017

يمنات
– يتوقع استمرار الأجواء الباردة على معظم محافظات البلاد، لا سيما محافظات (صنعاء، صعدة ، ذمار ، عمران ، البيضاء، الضالع، إب).
– سماء خالية من السحب و مغبرة نسبيا على المناطق الصحراوية.
– طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.
– طقس معتدل الحرارة اجمالا على المناطق الساحلية.
– طقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظات حضرموت و المهرة عدن و الحديدة.
– تنشط الرياح السطحية على باب المندب و مدينة المخا، لتصل سرعتها إلى أكثر من 25 عقدة مثيرة للأتربة و الرمال، و تبعا لذلك تنخفض الرؤية الأفقية .
طقس غائم جزئيا في ارخبيل سقطرى، و الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها بين 5 – 15 عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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