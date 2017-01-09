الرئيسة / أخبار وتقارير / حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 9 يناير/كانون ثان 2017
عصفور

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 9 يناير/كانون ثان 2017

3 ساعات من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة, منوعات 78 من المشاهدات

يمنات

– يتوقع استمرار الأجواء الباردة على معظم محافظات البلاد، لا سيما محافظات (صنعاء، صعدة ، ذمار ، عمران ، البيضاء، الضالع، إب).

– سماء خالية من السحب و مغبرة نسبيا على المناطق الصحراوية.

– طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

– طقس معتدل الحرارة اجمالا على المناطق الساحلية.

– طقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظات حضرموت و المهرة  عدن و الحديدة.

– تنشط الرياح السطحية على باب المندب و مدينة المخا، لتصل سرعتها إلى أكثر من 25 عقدة مثيرة للأتربة و الرمال، و تبعا لذلك تنخفض الرؤية الأفقية .

طقس غائم جزئيا في ارخبيل سقطرى، و الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها بين 5 – 15 عقدة.

الطقس الاثنين 9 يناير2017

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com