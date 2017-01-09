لا تدعشنوا من يطالب بالرواتب في جامعة صنعاء

يمنات

حسين البخيتي

يحق لأي شخص ان يتسأل عن راتبه كما يحصل في الجامعة، ولكن المشكلة تكمن في عدم ذكر وتوضيح السبب وراء انقطاع الرواتب..!

و من يحاولوا استخدام انقطاع الرواتب لكي يعطلوا عمل اهم مؤسسة تعليمية في اليمن كجامعة صنعاء في محاولة منهم لمواجهة انصار الله وتحميلهم شيء خارج عن سيطرتهم وقدرتهم، بل ان انصار الله لم يتدخلوا في عمل البنك المركزي حرصا منهم على استمرار البنك في صنعاء بصرف الرواتب لكل اليمنيين في كل انحاء البلاد.

حرص انصار الله بعدم التدخل في عمل البنك ناتج عن قناعتهم بمكر هادي وحكومته وقيادة التحالف التي كانت منذ اليوم الاول من الحرب تحاول عرقلة عمل البنك ونقله من صنعاء بحجه تدخل انصار الله او سحبهم واستخدامهم لأموال البنك، وقد حرص العدوان على نشر الشائعات بخصوص ما سماه نهب اموال البنك وكان يحاول منذ بداية العدوان على نقل البنك وفشل بسبب رفص صندوق النقد الدولي. لولا رضوخه اخيرا بدعم بريطاني امريكي واضح.

و خلال 18 شهر من عدوان همجي وتدمير لكامل البنية التحتية لليمن وخروج قطاع النفط والغاز من رفد البنك بالأموال لوقوع ذلك القطاع النفطي المهم تحت سيطرة حلفاء التحالف، والجميع يعرف ان ذلك القطاع كان يشكل ما يقارب 80% من ميزانية اليمن.

وبعد نقل البنك وانقطاع الرواتب شكر الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي عمل البنك المركزي في صنعاء وتوفيره للحد الادنى لشراء المواد الغذائية الاساسية ودفع الرواتب.

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وعليه نقول لدكاترتنا في الجامعة، انتم قدوة لهذا الشعب المظلوم ويجب ان تكونوا انتم من يقود جبهة الحفاظ على بلادنا العزيزة وعلى اهم هيئة تعليمية فيها. وعليكم ايجاد الحلول لا المشاكل.

يجب ان تجلسوا لتحددوا المشكلة من جذورها وعمل خطة واقعية لكيفية تجاوز ازمة انقطاع الرواتب المفتعلة. ويجب ان تحتوي هذه الخطة على تحييد عمل البنك المركزي برفدة بكل الدخل اللازم من كل القطاعات الاقتصادية في اليمن دون استثناء.

و اذا كان هناك طرف يحاول عرقلة ذلك! عندها تستطيعون فضحة وتحميلة المسئولية امام الله وامام الشعب وامام طلبتكم المغلوبين على امرهم والذين ضاعت عليهم سنين سابقه بسبب الصراع على السلطة بعد ثورة 2011.

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ولكل من يتهجم على مدرسين جامعة صنعاء بالتخوين ويدعشنهم و و و.

انصحه بعدم الخوض في ذلك لأن ردة فعلكم هذه التي ليس لها اي تأثير ايحابي بل سلبي لأنها لا تحوي اي نصح بل تخوين وتهجم، هذه التصرفات فقط تستفز هؤلاء المدرسين للقيام بتصعيد اكبر وهذا ما يريده التحالف على اليمن. حيث انه فشل عسكريا ويريد الان تجيير الازمات الاقتصادية الداخلية الناتجة عن الحرب والحصار لتحقيق اي نجاح ونشر الخلافات والفرقة بيننا.

المشاكل لا تحل بالقوة فنحن لسنا في جبهات الحدود.

و ازمة الرواتب لا تخص انصار الله فقط، بل انها تخص كل احزاب الداخل والخارج.

انصحكم اخواني المفسبكين المتشددين في اطروحاتهم لمواجهة ما يدور في جامعة صنعاء، انصحكم بالسكوت او التوضيح والبحث عن حل، او على الاقل كونوا انتم قدوة لمدرسينا في الجامعة في حال رفضهم هم ان يكونوا هم قدوه لنا وقد قضوا سنين عمرهم في التحصيل العلمي ونقل العلم لأجيالنا الحالية والقادمة.

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وختاما رسالتي لبعض المدرسين الذين يتحدثون عن كون من يواجهون الحرب الخارجية في غالبها على اليمن بانهم محتلين لليمن ويتناسوا الاحتلال الفعلي والخارجي لوطننا العزيز، هؤلاء الذين يتفاخرون ويجاهرون بأن تعز وعدن وغيرها محررة!!!

اقول لهم، ما رايكم لو تم تجهيز رواتبكم عبر هادي وحكومته او تم تحويلها لجامعة تعز وجامعة عدن وغيرها! هل ستذهبون لاستلام رواتبكم من هذه المناطق “المحررة” بحسب وصفكم!!

بالتأكيد لن تفعلوا، لأنها محررة في السنتكم فقط ومنشوراتكم لا غير، لان في تلك المناطق “المحررة” تنتشر الفوضى ولا يكاد الانسان فيها يحافظ على رأسه ورؤوس اولاده.

و كل من كان هناك يصطف لشهور لرواتبهم صاروا الان في ضيافة الحبيب المصطفى علية افضل الصلوات والسلام.

الم يعد هادي بدفع الرواتب عشرات المرات! فلماذا لا تخاطبوه بالوفاء بعهوده كما تطالبون انصار الله بشيء لم يتعهدوا ابدا به، بل انهم حرصوا على دفع الرواتب لـ18 شهر، لأن ذلك واجب وليس عهد يطلقونه في كل لقاء للترويج الاعلامي لا غير.

عليكم مواجهة هادي الذي عرقل وصول 400 مليار ريال للبنك في صنعاء، نفس البنك بقيادة رحل الدولة الاول ابن همام، وهو البنك الذي شكره صندوق النقد الدولي وهو نفس البنك الذي حرص على دفع الرواتب حتى للمناطق التي كانت تخضع للقاعدة في جنوب وطننا الغالي.

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خذوها نصيحة من اخ صادق لا يملك اي شهادة جامعية و لكني احمل هم وطن تحملوه انتم ايضا..

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