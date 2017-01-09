قبليون من الصبيحة ينسحبون من جبهة كهبوب وشيخ قبلي يقول: دخلنا القرون الخمس بشاصات وكلاشنكوف وعربات التحالف لم تغادر المندب

يمنات – خاص

قالت مصادر قبلية إن مقاتلين من قبائل الصبيحة بمديرية المضاربة و رأس العارة، غرب محافظة لحج، انسحبوا قبل مغرب الأحد 8 يناير/كانون ثاني 2017، من جبهة كهبوب.

و أوضحت أن قرابة الألف مقاتل من قبائل الصبيحة، وصلوا إلى منطقة الخمسة قرون في جبهة كهبوب، و هي المنطقة التي قتل فيها العميد عمر سعيد الصبيحي، قائد اللواء الثالث حزم، أمس السبت.

و لفتت إلى أن انسحاب العناصر القبلية جاء عقب عدم حصولهم على جثة العميد الصبيحي.

و قال الشيخ جعفر الكعلولي، إن المقاتلين القبليين عادوا من الخمسة القرون، بعد عدم العثور على جثة العميد عمر سعيد الصبيحي، في المكان الذي قتل فيه.

و أشار إلى أن الجثة نقلت من قبل أنصار الله “الحوثيين” إلى مكان اخر. منوها إلى أنه بعد اقتناع المسلحين القبليين عادوا إلى مناطقهم و تركوا مهام القتال للقوات التي وصفها بالضخمة و المتواجدة في منطقة المندب.

و أكد أن المقاتلين القبليين من الصبيحة دخلوا إلى منطقة الخمسة القرون بشاصات و كلاشنكوفات، في حين أن عربات التحالف و الرمح الذهبي لم تستطع أن تخرج من المندب.

كما أكد الشيخ جعفر أنه عاد من القرون الخمس مع العميد تركي الصبيحي و العميد عبد الغني الصبيحي و العميد محمود صائل و الشيخ حمدي شكري وفهمان الغبس و الشيخ عصام هزاع و فاروق الكعلولي مع العناصر القبلية من المسلحة.

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