الرئيسة / أخبار عاجلة / مصدر عسكري: جثة العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم لدى أنصار الله ومساعي تبذل لصفقة تبادل جثث بين الطرفين.

مصدر عسكري: جثة العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم لدى أنصار الله ومساعي تبذل لصفقة تبادل جثث بين الطرفين.

6 ساعات من الآن أخبار عاجلة 86 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com