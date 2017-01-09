الرئيسة / أخبار عاجلة / مصدر عسكري: جثة العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم لدى أنصار الله ومساعي تبذل لصفقة تبادل جثث بين الطرفين.
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الحديدة .. 4 غارات على الجبانة بمديرية الصليف.
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صعدة .. 12 غارة على مناطق متفرقة بمديرية باقم خلال الساعات الماضية.
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تعز .. 6 غارات على المخا بالتزامن مع معارك عنيفة في ذو باب.
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