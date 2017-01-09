مصير مجهول لجثة قائد عسكري موالي للتحالف السعودي قتل في جبهة باب المندب

يمنات – صنعاء

قالت مصادر مقربة من القوات الموالية للتحالف السعودي في جبهة باب المندب، جنوب غرب تعز، إن جثة قائد اللواء الثالث حزم، العميد عمر سعيد الصبيحي، الذي قتل ظهر السبت 7 يناير/كانون ثان 2017، لا تزال عالقة في منطقة الاشتباكات.

إلى ذلك قالت مصادر صحفية مقربة من أنصار الله، إن مقاتليهم انتشلوا جثة الصبيحي من المكان الذي قتل فيه، في سلسلة جبال كهبوب، التي دارت فيها مواجهات عنيفة، أمس السبت.

و تقول مصادر عسكرية إن طيران التحالف رفض اسناد قوة كان يقودها الصبيحي في سلسلة جبال كهبوب، غرب تعز، أثناء تعرضها لنيران كثيفة من قبل مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم.

و أوضحت أن عشوائية و تخبط و عدم تنسيق عانت منه القوات الموالية للتحالف السعودي التي شنت هجوما واسعا في جبهة باب المندب.

و نشرت على نطاق واسع، مساء السبت، صورة للعميد عمر الصبيحي، بعد مقتله.

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