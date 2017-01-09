اشتباكات حول مرتفعات مطلة على طريق تعز الحديدة إلى الغرب من مدينة تعز

يمنات – خاص

قالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة تدور في محيط منطقة جبلية إلى الغرب من مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، منذ الليلة الماضية.

و أفادت بأن الاشتباكات اندلعت في محيط منطقة شرف العنيين التابعة اداريا لمديرية جبل حبشي، و الواقعة على مقربة من الطريق الرابط بين مدينة تعز و محافظة الحديدة، و التي تمر عبر مدينة هجدة.

و أوضحت أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم مباغت شنه مسلحي أنصار الله لاستعادة تباب سيطر عليها عناصر المقاومة الأسبوع الماضي في منطقة شرف العنيين.

و أشارت إلى أن الهجوم ترافق مع غطاء ناري كثيف لمسلحي أنصار الله من المواقع التي يتمركزون فيها بمنطقة السد و قرب منطقة الصراهم.

و لفتت إلى أن الاشتباكات دارت في هيجة السنجبة، و استمرت منذ وقت متأخر الليلة الماضية و حتى ساعات الصباح الأولى، و تجددت بعد ظهر اليوم الأحد 8 يناير/كانون ثان 2017.

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