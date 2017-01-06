حظك مع الأبراج الجمعة 6 يناير 2017

يمنات – صنعاء

“يمنات” ينشر توقعات مختصين لأبراج الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2017.

برج الحمل

مهيناً: بعض المشاكل يعرقل مسار أعمالك، تحاول أن تتجنب بعض الخلافات مع أشخاص من داخل نطاق عملك.

عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة، و تتعدد المناسبات الاجتماعية التي تصلك ببعض الاشخاص المميزين.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً.

برج الثور

مهنياً: تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج او بيع، كن جاهزاً لبعض العروض والتطورات. قد تقوم بسفر، لا تتنازل عن حقك.

عاطفياً: تمضي هذا اليوم بالقرب من الأصدقاء، مغادراً الجمود، مستغنياً عن العقلانية التي عرفت بها.

صحياً: وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظاماً متوازناً يؤمن لك الاستقرار صحيا.

برج الجوزاء

مهنياً: قد يطرأ ما يثير اشمئزازك أو غضبك في المجال المهني، ربما تعرض منزلك للبيع أو يأتيك شار يغريك بثمن عالٍ، وقد تدفعك الانفعالات الى القبول أو الرفض.

عاطفياً: يوم ملائم للبدء بعلاقة عاطفية قد تتحول إلى ارتباط دائم وخصوصاً أنك تبدو في وضع ممتاز وتتوق إلى الاستقرار.

صحياً: صحتك على خير ما يرام على الرغم من عملك الكثير وانشغالاتك الكثيرة.

برج السرطان

مهنياً: مستفيداً من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من مدخولك وتحسن استثماراتك.

عاطفياً: تكثر الصدامات وتعاني على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك في بعض الحرية.

صحياً: تمر بفترة متشنجة تنعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.

برج الأسد

مهنياً: تطل في الأفق بعض المسؤوليات الاجتماعية أوالعائلية أوالمهنية التي تسبّب لك الأرق أوالانزعاج، هنالك تأثيرات متقلّبة ومُربِكة.

عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة.

صحياً: قد تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا تعرضت لأي عارض صحي فلا تهتم.

برج العذراء

مهنياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك، أعتقد انك ستنجح في إعادة بناء ما تهدّم سابقًا، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة.

عاطفياً: يكون من اللافت جداً قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيره أي اهتمام.

صحياً: لا تهمل ما تعانيه من آلام.

برج الميزان

مهنياً: يتعقد برنامج وقتك بعض الشيء، واليوم هو الوقت المناسب لتكون على مستوى المشاريع التي ستدافع عنها.

عاطفياً: تدعو الشريك لى مصاحبتك في هدوء الحياة فلا دعوات صاخبة ولا حياة اجتماعية حافلة.

صحياً: من حسن حظك أنك محاط بأشخاص لا يقلون عنك اهتماماً بالشأن الرياضي، ما يشجعك على ممارستها بانتظام.

برج العقرب

مهنياً: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات ازعجتك طويلاً، تتلقى رسالة تحمل في طياتها خبراً سارّاً أو دعوة إلى السفر للقاء شخص عزيز على قلبك.

عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية.

صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار.

برج القوس

مهنياً: سعادة كبيرة في طريقها إليك، لكن يستحسن ألاّ تبالغ في ردة فعلك لئلا يفسر الأمر في غير مكانه.

عاطفياً: تعيش حياة عائلية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.

صحياً: أنت شديد الانهماك بأعمالكك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.

برج الجدي

مهنياً: قد تشعر بالارتباك، ويستثير غضبك أمر طارئ، حذار الضغوط، ولا تتمسك بتصويب بعض الكلام والتصرفات.

عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً ثمة احتمالات كثيرة أن تلتقي “توأم روحك”.

صحياً: لا تهمل نفسك اكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية.

برج الدلو

مهنياً: لا ترفض التعامل مع الآخرين، فهذا وقت الانفتاح على الحياة الاجتماعية، كما يجب التكيّف مع ظروف الأحبّاء والأصحاب والزملاء وتفهّم اوضاعهم بكل طيبة خاطر.

عاطفياً: تناقش بعض الشؤون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة.

صحياً: انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها.

برج الحوت

مهنياً: تعيش يوماً متقلباً ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، فسوف يحمل بالتأكيد ضغوطاً صعبة تسبب لك التعب.

عاطفياً: لا تصدر الأحكام العشوائية على الشريك، لأنك قد تظلمه من دون مبرر.

صحياً: تنظيم مواعيد الطعام يؤدي دوراً ايجابيا في حياتك الصحية.

المصدر: عيون