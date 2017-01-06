“داعش” يحتجز 17 تركيا يقاتلون في صفوفه بالموصل

يمنات – وكالات

قالت مصادر محلية عراقية، اليوم الخميس، إن تنظيم “داعش” الإرهابي، احتجز 17 من مقاتليه الذين يحملون الجنسية التركية في الموصل، دون اتضاح أسباب ذلك.

وأشارت المصادر التي تحدثت لموقع “السومرية نيوز” أن أعضاء من التنظيم داهموا منازل 17 من المسلحيين الأتراك العاملين مع التنظيم، وألقوا القبض عليهم، ونقلوهم إلى جهة مجهولة. وأضافت المصادر أن “القوة التي قامت بالاحتجاز كانت مقربة جدا من البغدادي ويبدو أنها تمت وفق أوامر مباشرة من قبله وفق المعلومات المتوفرة، وقد تم منع عوائل المحتجزين من مغادرة منازلهم لأي سبب”.

وكان زورق تابع للتنظيم، يستخدمه في نقل العبوات الناسفة في مدينة الموصل، قد انفجر اليوم الخميس، دون معرفة مصير المسلحين الذين كانوا على متنه.