فائقة السيد: استهداف التحالف السعودي للمكفوفين تحديا لمنظومة المواثيق الدولية

يمنات – صنعاء

أكدت الأمين المساعد للشؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام، فائقة السيد، أن جريمة استهدف التحالف السعودي لمركز النور للمكفوفين بصنعاء في مثل هذا اليوم من العام 2016 مثل سابقة خطيرة وتحديا كبيرا لمنظومة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في فعالية إحياء الذكرى السنوية الأولى لجريمة قصف طيران التحالف السعودي للمركز اليوم بصنعاء ، إلى أن استهدف التحالف لمن يجب أن يحظى بالرعاية والاهتمام الطبي والتعليمي سبقها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حجة ونهم والحديدة والمخا وفي كثير من المحافظات.

ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى الابتعاد عن الحياد غير الإيجابي وتقديم الحماية للفئات الضعيفة التي يستهدفها العدوان منذ 20 شهرا ، ومؤازرة ذوي الإعاقة من فقدوا نعمة البصر ولم يفقدوا نعمة البصيرة كما هو حال من وقفوا ضد هذا الوطن وكانوا عونا لأعدائه.

وفي الفعالية التي نظمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومركز النور للمكفوفين ، بحضور وزير التعليم الفني محسن النقيب ، أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل للمجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب ، اهتمام أمانة العاصمة بشريحة المعاقين بشكل عام ومركز النور للمكفوفين بشكل خاص.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام ترجمه رجل السلام المناضل الشهيد عبد القادر هلال الذي سارع إلى إعادة ترميم مركز النور للمكفوفين بعد أيام قليلة من استهدافه.

فيما قال المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي ” إن ما حدث في الخامس من يناير 2016م من عدوان على مركز النور للمكفوفين لا أبشع منه إلا الصمت الدولي المخزي والمخجل والمتواطئ مع القتلة والازدواجية التي تتعامل بها المنظمات الحقوقية حول العالم وتناسيها دورها إزاء حقوق الإنسان والطفولة وحقوق الإعاقة المهدورة في اليمن “.