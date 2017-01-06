شمس الكويتية تعود للغناء لأول مرة منذ 8 سنوات

يمنات – متابعات
هشتاقاتشمس الكويتية
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يمنات – متابعات
هشتاقاتشمس الكويتية
2 يومين من الآن
إيمي شومر.. باربي الجديدة رغم وزنها الزائد
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بلاغ ضد مايا دياب بتهمة التحريض على الفسق
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بعد غياب طويل .. (قرطلة) تظهر مجددا في صنعاء
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مطار القاهرة يمنع تامر حسني من السفر إلى تركيا
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ابنة فيروز تكشف حقيقة قضية والدتها
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“زواج” عبد الحليم وسعاد حسني يصل القضاء
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أجر التركية مريم أوزرلي مقابل الحلقة الواحدة
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نيللي كريم: زواج قاسٍ ساهم بنجاحي
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نادين الراسي تنتصر على طليقها وتحتفظ بحضانة أطفالها
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