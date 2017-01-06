شمس الكويتية تعود للغناء لأول مرة منذ 8 سنوات

يمنات – متابعات

اقتربت المطربة الكويتية “شمس″، من العودة إلى الساحة الفنية من جديد، بطرح ألبوم “شقيت ثوبي” خلال الأيام المقبلة، وهو أول ألبوم لها بعد غياب عن الساحة منذ 8 سنوات.