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شمس الكويتية

شمس الكويتية تعود للغناء لأول مرة منذ 8 سنوات

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يمنات – متابعات

اقتربت المطربة الكويتية “شمس″، من العودة إلى الساحة الفنية من جديد، بطرح ألبوم “شقيت ثوبي” خلال الأيام المقبلة، وهو أول ألبوم لها بعد غياب عن الساحة منذ 8 سنوات.

ومن المقرر أن تقوم “شمس″ بتصوير جميع أغاني الألبوم البالغة 14 أغنية، ويتم عرضها تزامنًا مع طرح الألبوم بالأسواق.

يذكر أن آخر أعمال “شمس″ كانت أغنية “أادخلوا مصر آمنين” وتم تسجيلها منذ عام 2009 إهداءً للشعب المصري من كلمات الشاعر العراقي أسعد الغريري وألحان جمعة العربي.

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