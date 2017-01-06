تغاريد بالخط العريض (9)

البعض يتحدث بوصاية عن الاشتراكي كما لو كان ملكية خاصة ورثها عن أبوه ويصدر فرمانات ما يجوز ومالا يجوز ومن يجوز ومن لا يجوز أن يلمس الاشتراكي…!!!

(5)

أفضل تجسيد لمجتمع الفُرجة فيس الفُرجة…

مجتمع الفرجة يقصد به مجتمع صناعة نجوم من ورق مجتمع طغيان الاعلانات والأضواء والشكليات على حساب مضامين الحياة الحقيقية…!!!

(6)