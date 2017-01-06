تغاريد بالخط العريض (9)

يمنات
د. سامي عطا
(1)
كل فراديس الإيديولوجيات تبدأ بأوهام وأحلام وتنتهي بمآسي وأكاذيب…!!
(2)
إستئصال ورم الإرهاب أعقد جراحة تحتاج لها الأمة الإسلامية..!!
(3)
هناك من درج على استخدام الإرهاب وتنميته باعتباره وسيلة من وسائل تحقيق مصالحه على حساب مصالح المجتمع، أي تعامل مع الإرهاب بوصفه تنمية ومراكمة لرأس ماله وتحقيق فوائده في ظل تفشي الجهل وإنتشاره، آن الآوان أن نقول لهم إنتهى الدرس يا غبي…!!!
(4)
البعض يتحدث بوصاية عن الاشتراكي كما لو كان ملكية خاصة ورثها عن أبوه ويصدر فرمانات ما يجوز ومالا يجوز ومن يجوز ومن لا يجوز أن يلمس الاشتراكي…!!!
(5)
أفضل تجسيد لمجتمع الفُرجة فيس الفُرجة…
مجتمع الفرجة يقصد به مجتمع صناعة نجوم من ورق مجتمع طغيان الاعلانات والأضواء والشكليات على حساب مضامين الحياة الحقيقية…!!!
(6)
الإنسانية ليست كتابة وتعابير إنشائية، الإنسانية مواقف تنتصر وترفع من شأن القيم والمثل العليا في عصر صار المال عنوان النخاسة…!!!
(7)
بؤس الثقافة وثقافة البائسين، تلك التي لخصت معاناة هذا البلد برحيل فرد مستبد وأبقت على ثقافة إنتاج الاستبداد، لا بل تشرعن بقاء تلك الثقافة وتدوير رموزها…!!!
(8)
هناك فرق بين النقد والسفاهة، النقد أفكار، بينما السفاهة سلوك وضيع…!!!
(9)
في مجتمع الجهلولوجيا المعممة معظم الأفكار والأراء التي تثير غضب وغيض الأغلبية وتخرجهم من حالتهم الإنسانية إلى حالتهم الحيوانية ، فإن تلك الأفكار والأراء غير المقبولة تكون صحيحة أو كما قال الفيلسوف راسل كل الأفكار غير المألوفة تقابل في البداية بالرفض ، لكنها مع الزمن تبدأ تأخذ مشروعيتها…!!!
(10)
ليس بالضرورة أن تكون السفاهة ألفاظ بذيئة وقذرة تخدش الذوق العام، فقد تكون السفاهة إفتقار للياقة وأداب الحوار والتعامل مع الأخر بفضاضة وقلة ذوق…!!!
(11)
من يريد أن يوحد البلد عليه التركيز على تاريخه وحضارته وتراثه، لأنها الجامع الوطني، أما استبدال عقيدة أو مذهب بأخر، فلن يزيدها إلاّ إنقساماً،علينا التركيز على تاريخ البلد وتراثه، من هنا يبدأ القاسم المشترك…!!!
(12)
خمسة عقود من غسيل دماغ اليمني بالأفكار الوهابية الوافدة، لابد أن ينقسم البلد.
(13)
اشتراط التعددية الحزبية والديمقراطية كأساس للوحدة المفترضة 22مايو أثار حفيضة مملكة الوهابية ولذلك حركت كل أذنابها إلى مهاجمة الدستور ووصفوه بالدستور الشيوعي العلماني وصال وجال الزنداني في تأليب الناس عليه وكلنا يتذكر المناظرة التلفزيونية مع الاستاذ الراحل عمر الجاوي حول الدستور، ةلقد قاطعت كل قوى المملكة الخشنة الاستفتاء عليه، وهذه القوى لم تكن تعمل بوحي من قرارها، بل كانت تدار من الرياض بعد أن يأست في إثناء الجنوب عن الدخول في “الوحدة” ، ولذلك أخذت هذه القوى تنخر في هذا الأتفاق عبر أذنابها، لأنها أدركت الخطأ التإريخي الذي وقعت فيه قيادة الجنوب، إذ لم تضع شرط جزائي للإخلال بالاتفاق، وقادت البلد إلى حرب 94م، وشاركت أدوات المملكة فيها بفاعلية وأقتسمت كعكتها بعد الحرب… ولذلك فإن خراب الدار قد جرى إعداده من أربعة عقود أو يزيد، عبر قوى مملكة الوهابية الخشنة…
وعليه السيادة أولاً…
(14)
صار الإرهاب قضية عالمية يهدد العالم بصعود اليمين بكل أصنافه والتيار النازي في ألمانيا أخطرها.
(15)
خلطة أصولية ماركسية مع أصولية وهابية ماذا يمكن أن تنتج لنا غير مزيج كائن فرانكشتايني مسخ نشاهد تفاصيله اليوم…!!!
(16)
تحرير الإرادات يعني في نهاية المطاف سقوط الاستبداد والطغيان، رهن الإرادات يعني إيغال في الاستبداد والطغيان…!!!
مثقف يجامل واقعه ويرضيه بما يقول لا يصنع وعي، بل يصنع قطيع…!!!
(18)
هناك فرق بين إرادتين، إرادة تصنع واقعها وإرادة أخرى خاملة كسلى تنتظر من يصنع لها واقعها، الأولى إرادة مسئولة وحرة، والأخرى إتكالية وعبئ على الأخرين وعلى نفسها، عن الصراع الدائر، أي عن إرادة عيال العاصفة وإرادة صد العدوان أتحدث…!!!
(19)
حياة من دون نقد عقلي وتسليط الضوء على السلبيات ودون تعاطي إيجابي مع ذلك النقد، حياة كهذه تستمر فيها السلبيات وتتراكم حتى تغدو سيلاً هادراً. البعض يقول والإيجابيات لماذا لا تتحدث عنها، أقول الفعل الإيجابي فعل يفصح عن نفسه في الواقع ولا يحتاج لإشهار…!!!
(20)
لن أكون في صف العدوان أبداً، إرفعوا العدوان الخارجي أولاً، أما الظلم الداخلي نحن الكفيلين بتغيره ولا أحد سوانا…ولن يرفع هذا الظلم خارجياً وإن رفع وهذا من باب المستحيل، فإن من يرفعه عنك سيظل يمن عليك العمر كله، وتغدو إرادتك مرهونه بما يريد…وبهذه الطريقة يستحيل أن تقيم دولة محترمة وذات إرادة حرة ومستقلة.. وذات سيادة، بلد يتم تحريرها بقوى الخارج سيحكمها سفراءها…نقطة بداية السطر…
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