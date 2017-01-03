تجدد المعارك العنيفة في جبهة نهم

يمنات – خاص

تجددت المعارك العنيفة في جبهة نهم، إلى الشرق من العاصمة صنعاء، خلال الساعات القليلة الماضية.

و قالت مصادر محلية دارت معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة، باتجاه مناطق المدفون و سد العقران و محيط جبل المنارة.

و أوضحت أن أعنف المعارك حدة شهدها محيط جبل المنارة الاستراتيجي، المطل على مساحات واسعة من مديرية نهم.

و لفتت إلى أن قوات موالية للتحالف السعودي هاجمت مواقع أنصار الله و الجيش المساند لهم، من عدة اتجاهات، بعد قصف مدفعي عنيف.

و نوهت إلى أن حدة المعارك تراجعت في محيط جبل المنارة خلال الساعة الأولى من فجر الثلاثاء 3 يناير/كانون ثان 2017.

و أكدت أن أصوات تبادل القصف المدفعي ما تزال مستمرة و لكن بشكل متقطع.

و كانت حدة المعارك تراجعت منذ مساء السبت الماضي، غير أن المصادر أشارت إلى أن طرفي الصراع عززا مواقعهما خلال اليومين الماضيين.

و شهدت جبهة نهم خلال الأسبوع الماضي معارك عنيفة، دون أن يحقق طرفي الصراع أن تقدم ميداني يمكنه أن يؤثر على موازين القوة العسكرية، بالتزامن مع تكثيف طيران التحالف السعودي لغاراته الجوية.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا