الكشف عن سلاح روسي يحمل حشوة نووية حرارية تفجيرها يولد موجة تسونامي قادرة على مسح الولايات الساحلية الامريكية من على وجه الأرض

يمنات
قالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية نقلا عن موقع “رامبلر” الإلكتروني الروسي إن روسيا اختبرت سلاحا جديدا واعدا.
و يدور الحديث عن طوربيد “ستاتوس — 6” العملاق المزود برأس قتالي نووي حراري هائل القوة.
و نقل الموقع عن صحيفة ” Popular Mechanics ” الأمريكية قولها إن الاختبار جرى في 27 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. و ذلك بعد أن انطلق الطوربيد من غواصة “ساروف بي 90”.
و لم يورد الموقع أية تفاصيل أخرى في هذا الموضوع. فيما وصفت صحيفة ” The Washington Free Beacon الطوربيد بأنه جهاز بحري ثوري، علما بأنه قادر على السير بسرعة 90 عقدة بحرية على عمق حتى كيلو متر واحد.
و يبلغ مدى إبحار الطوربيد 10 آلاف كيلومتر. و يعادل طول رأسه القتالي 6.5 متر.
و يمكن أن يحمل طوربيد “ستاتوس — 6” حشوة نووية حرارية بقوة 100 ميغا طن.
و في حال تفجيرها بالقرب من الساحل الأمريكي، ستنشأ موجة تسونامي بوسعها مسح كل الولايات الساحلية من وجه الأرض بقواعدها البحرية والمطارات والمصانع العسكرية.
و يرى الخبراء أن طوربيد “ستاتوس — 6” يعد ردا روسيا غير متناظر على نشر أمريكا لمنظومة الدرع الصاروخية.
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا