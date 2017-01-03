تهديد صحفي في صنعاء واختطاف آخر في تعز

يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية إن مسلحين حاصروا منزل الصحفي جمال فاضل، مستشار رئيس تحرير صحيفة “الثورة” الحكومية التي تصدر من صنعاء.

و حسب موقع “العربي” ظل المحاصرين محاصرين منزل فاضل، و لم يغادروا من محيط المنزل إلا بعد تأكدهم من عدم تواجد فاضل في منزله الواقع في حي الجراف، شمال العاصمة صنعاء.

و في تعز اختطف مجهولون الصحفي، تيسير السامعي، إلى مكان مجهول.

و تقول مصادر صحفية إن السامعي اختطف عقب خروجه من منزله في مدينة الدمنة، مركز مديرية خدير، جنوب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

و حمل نبيل الأسيدي عضو مجلس قيادة نقابة الصحفيين، أنصار الله مسؤولية تعرض السامعي لأي أذى، مطالبا بالإفراج عنه.

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