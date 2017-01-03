مشترك تعز يتهم نائب رئيس مجلس المقاومة بتجاوزات وخروقات قانونية

يمنات – صنعاء

اتهمت أحزاب تكتل “اللقاء المشترك” بمحافظة تعز، الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز و نائب رئيس مجلس تنسيق المقاومة بتعز، بارتكاب تجاوزات و خروقات قانونية.

و دانت اللجنة التنفيذية لأحزاب “اللقاء المشترك” بتعز، تصرفات جامل، مشيرة إلى أن جامل بات يتجاوز صلاحياته بتكليف مدراء عموم لبعض المديريات و المكاتب التنفيذية دون علم المحافظ.

و اعتبر البيان أن ممارسة جامل تؤدي إلى ارباك المحاولات الجادة لتفعيل أجهزة السلطة المحلية و وحدة الصف المقاوم لما اسمته بـ”الانقلاب”.

و دعا بيان اللجنة التنفيذية للمشترك، جامل، إلى الالتزام بالأصول الادارية و التنظيمية و الحرص على التقيد بتوجيهات المحافظ و احترام سلطات الأطر القيادية الأخرى حرصاً على وحدة القرار و رص صفوف قيادات الشرعية.

و أكد على ضرورة احترام التعهدات التي تم التوصل اليها في اجتماع اللجنة التنفيذية لأحزاب المشترك مع وكلاء المحافظة و من بينهم جامل كإحدى خطوات انجاز ما سماه البيان “تحرير تعز من الانقلابيين” و حفظ الأمن و الاستقرار في المناطق المحررة.

و يرأس جامل فرع المؤتمر الشعبي العام المؤيد لـ”هادي” في محافظة تعز.

و باتت فصائل المقاومة في مدينة تعز منقسمة على نفسها، و تعيش صراعات على السيطرة على أحياء و أسواق المدينة.

و شهدت الأشهر الماضية صدامات مسلحة بين فصيلي الاصلاح و السلفيين في المدينة، راح ضحيتها قيادات من الطرفين، ابرزهم حمزه شقيق حمود سعيد المخلافي، قائد فصيل الاصلاح ، و أبو الحارث رزيق، ابن عم عدنان رزيق قائد كتائب حسم السلفية.

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