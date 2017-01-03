الزراعة تحذر من تلوث فاكهة مجمدة مصرية متواجدة في الأسواق اليمنية

يمنات – صنعاء

كشفت مذكرة موجهة من وزارة الزراعة و الري للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن تلوث فاكهة الفراولة الموجودة في أسواق يمنية بفيروس الكبد الوبائي A.

و في المذكرة الموجهة من وكيل وزارة الزراعة، محمد عبد الله الحميري، إلى مدير عام الهيئة العامة لمواصفات والمقاييس و ضبط الجودة، و المؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر/كانون أول 2016، فقد بين تقرير بحوث الهيئة العامة للبحوث و الإرشاد الزراعي، تلوث منتج الفراولة المجمدة المصرية بفيروس الكبد الوبائي A .

و طالب المذكرة هيئة المواصفات بضبط هذا المنتج من السوق.

و التهاب الكبدي A مرض فيروسي يصيب الكبد ويمكن أن يسبب أعراضا مرضية تتراوح بين البسيطة والوخيمة.

ينتقل فيروس الالتهاب بتناول الملوّث من الطعام والمياه أو بالاتصال المباشر بشخص مصاب بعدواه.

يكاد أن يتعافى تماماً جميع المصابين بالتهاب الكبد A وذلك مع اكتساب مناعة طيلة العمر. إلّا أنًّ نسبة قليلة جداَ من المصابين بعدوى التهاب الكبد ِA قد يموتون من جراء التهاب الكبد الخاطف.

و تقترن مخاطر العدوى بالتهاب الكبد A بنقص المياه المأمونة، وتدني مستوى الصحة العامة و النظافة (كالأيدي المُلوثة).

و قد تكون الأوبئة مُتفجرة وتفضي إلى خسائر اقتصادية فادحة.

و يتوافر لقاح مأمون وفعال للوقاية من التهاب الكبد A.

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