كيف سيتعامل ترامب مع السعودية إذا ترسخت لديه قناعة أن السعودية تسجل اخفاقات لفخر الصناعة العسكرية الأميركية على الحدود اليمنية..؟

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة عربية إن واشنطن وصلت إلى قناعة بأن المقاربات العسكرية للحرب في اليمن، لم تعد تجدي نفعاً.

و أشارت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن الولايات المتحدة بصفتها الراعي الأساسي للحرب على اليمن عبر وزير خارجيتها جون كيري، عمدت إلى تقديم مبادرة هي أقرب ما يكون وفق الوصف الأميركي إلى حل وسط، وتجسيد للواقع الميداني الذي وصل إليه الطرفان.

و اعتبرت المبادة الامريكية بمثابة إقرار من واشنطن بغياب جدوى محاولات الرياض العسكرية لتغيير موازين القوى وعقم الخيار الميداني.

و أضافت: ادركت واشنطن أن مبادرتها السابقة لم يستطع هضمها الخليجيون، فألحقتها بأخرى أكثر تلطيفاً على الجانب السعودي.

و تابعت: ما يهمّ دوائر القرار في الرياض حالياً رفض الظهور مجدداً بمظهر العاجز وفاقد الحيلة، وهذا ليس على المستوى الشعبي السعودي الذي لا يمتلك بالأصل قرار هذه الحرب، بل أمام الرئيس الأميركي الآتي إلى البيت الأبيض.

و أشارت إلى أن السعودية تخشى في أن تصل الإدارة الجديدة سريعاً إلى استنتاج سابقتها بأن النظام السعودي عاجز عن الحسم العسكري وتغيير وجهة الحرب إلى المصلحتين السعودية والأميركية.

و اعتبرت أن تكرار التحالف السعودي حملاته العسكرية على اليمن ليس أكثر من اعادة لمشهد تكرّر عشرات المرات، لكن الفارق هذه المرة أن السعوديين أمام اختبار حقيقي تجاه إدارة ترامب الذي أكد في حملاته الانتخابية على مدى شهور، أن على الرياض أن تدفع بدلا ماليا هائلا مقابل الحماية الأميركية لنظامها.

و تسألت: كيف سيكون الأمر إذا ترسخ الاستنتاج العسكري، لدى ترامب، الذي يفيد بأن مهزلة الإخفاق السعودي أمام الجيش اليمني هي المهزلة نفسها التي تلحق بفخر الصناعة العسكرية الأميركية على الحدود اليمنية ــ السعودية…؟

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