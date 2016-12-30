الكرملين يرد على عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا

يمنات – وكالات

رد الكرملين الروسي على فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، بينها طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

و أشار إلى أن موسكو سترد بما هو مناسب على العقوبات التي تزعم واشنطن انها جاءت على خلفية مزاعم بقرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

و قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس 29 ديسمبر/كانون أول 2016، إن العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما “تبدو وكأنها عدوان مفاجئ من قبل أناس عليهم أن يرحلوا بعد ثلاثة أسابيع.

و أشار إلى أنه لا يعلم بعد كيف سترد روسيا على خطوة واشنطن، لكنه أكد أن “مبدأ المعاملة بالمثل هو وحده المطبق في أمور كهذه”.

و أضاف: “بالطبع سيكون هناك رد مناسب وستتم صياغته في سياق الاتجاه الذي سيحدده الرئيس الروسي”.

و عبر بيسكوف عن أسف الكرملين لقرارات واشنطن.

و أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية مزاعم عن “قرصنة” موسكو للانتخابات الأمريكية ستعرقل إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

و ذكر قسطنطين دولغوف، المسؤول عن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة “إنترفاكس” الروسية، إن “أي عقوبات ضد روسيا لا مستقبل لها وستؤدي إلى نتائج معاكسة”.

و عبر فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، عن قناعته بأن موسكو ستتخذ تدابير جوابية بحق الدبلوماسيين الأمريكيين.

و قال جباروف لوكالة تاس: “من المفهوم أن تدابير جوابية ستأتي لا محالة، وهي ستشمل “السفارة الأمريكية في موسكو وربما القنصليات أيضا”.

و اعتبر جباروف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول، من خلال هذه الإجراءات، الإساءة لروسيا بسبب “عجزه”.

و في وقت سابق من الخميس، أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا “أشخاصا غير مرغوب فيهم” في الولايات المتحدة وأمهلتهم 72 ساعة قبل مغادرتهم أراضي البلاد.

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