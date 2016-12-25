نتانياهو: اوباما وجه “ضربة مشينة” لـ”اسرائيل”

يمنات

انتقد نتانياهو ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما واتهمها بتوجيه “ضربة مشينة الى الكيان الاسرائيلي في الامم المتحدة”.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، ان اوباما انتهك التزام الولايات المتحدة الطويل بعدم “املاء شروط سلام على اسرائيل” في مجلس الامن.

وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد حملت بعنف على اوباما بعدما تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يدعوها الى وقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية، مؤكدة انها لن تمتثل لهذا النص.

وقال مكتب نتانياهو في بيان، أن “إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس”.

وأوضح البيان، أن “إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب (دونالد) ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف”.

المصدر: (أ ف ب)