لوبي فساد يخطط لخصخصة مصافي عدن وشركة النفط

يمنات – خاص

قالت مصادر مطلعة إن مشاكل عديدة مفتعلة تكاد تعصف بشركة مصافي عدن و شركة النفط.

و أضافت المصادر، إن بعض هذه المشاكل قد تتحول إلى مشاكل معقدة في حال لم يتم الوقوف عليها و معالجتها.

و كشفت المصادر أن لوبي فساد يسعى لإعاقة الشركتين عن تأدية الواجبات المنوطة بهما، و بالتالي توقف أنشطتهما و اعلان افلاسهما.

و أوضحت أن تأخير صرف رواتب الموظفين واحد من الأساليب التي يسعى من خلالها اللوبي إلى توقيف أنشطة الشركتين، عوضا عن ايجاد حالة من التضارب بين أنشطتهما، رغم وضوح اللوائح المنظمة لعملهما.

و لفتت المصادر إلى أن هذا اللوبي مرتبط بتجار مشتقات نفطية و بات يعمل من داخل الشركتين، و يهدف في الأساس إلى افلاسهما، بهدف خصخصتهما.

و أكدت المصادر أن الأزمات التي تشهدها عدن في المشتقات النفطية واحدة من الوسائل التي يسعى من خلالها هذا اللوبي لإفشال الشركتين.

و طبقا للمصادر يمارس لوبي الفساد ضغوطات على نافذين في الحكومة لتعيين مدراء و مسئولين في ادارات هامة في الشركتين من غير القيادات الكفوة، بهدف اربكاك العمل و ايجاد تضارب في عمل الشركتين، و ازاحة القيادات الكفؤة، بهدف الوصول إلى افشالهما.

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