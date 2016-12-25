ضابط روسي يكشف عن نوعية المسدس المستخدم في قتل السفير الروسي بتركيا

يمنات – صنعاء

كشف العقيد السابق في الجيش الروسي فيتشيسلاف جايلون أن السلاح المستخدم في قتل السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف، صناعة محلية تركية.

و أشار أن المسدس من فئة “تشانيك” من صنع شركة “تشيزيتا” التركية.

و نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن جايلون أن هذا السلاح هو TP9، تستخدمه قوات الشرطة التركية. موضحا أن طريقة إمساك قاتل السفير الروسي تدل على أنه مدرب تدريبا عاليا يمكنه من استخدام السلاح بشكل احترافي.

و قتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، بإطلاق النار عليه في معرض للصور في أنقرة.

و قتل الإرهابي بإطلاق النار من قبل الشرطة التركية أثناء عملية إلقاء القبض عليه داخل المبنى، الذي أقيم فيه المعرض.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا