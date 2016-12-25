كيف تحمي بياناتك في “واتساب آب” وتمنع استرجاعها من قبل مستخدم آخر..؟

يمنات

كشف مؤخرا عن خرق جديد يعرض معلومات مستخدم “واتس آب” للخطر، سواء الصور أو الفيديوهات وغيرها من المواد التي يتبادلها مع الأصدقاء، و ذلك عبر استرجاع تلك البيانات دون علم صاحبها.

و يتعلق هذا الخرق بخطأ يقترفه المستخدم نفسه، و ليس ضعف في حماية بيانات المستخدم.

و يتمثل هذ الخطأ في قيام المستخدم بتغيير رقم الهاتف الذي يعتمد عليه لاستخدام “واتس آب”، أو أن يقوم بإنشاء حساب جديد من دون حذف الحساب القديم، أو الاستغناء عن شريحة الهاتف، و قيام الشركة المزودة لخدمة الاتصال بعرض نفس الرقم في الأسواق من جديد، ما يؤدي هذا إلى فقدان المستخدم لخصوصيته.

و بمجرد حصول شخص آخر على الرقم و إنشاء حساب على “واتس آب” سيكون هذا الشخص قادرا على استرجاع جميع المحادثات و الصور و الفيديوهات.

و لحل هذه المشكلة، يحتاج المستخدم الذي يرغب في الاستغناء عن رقم هاتفه الذي يستخدم “واتس آب” الدخول إلى الإعدادات، و اختيار الحساب، و منها اختيار Delete Account لحذف الحساب من سيرفرات الشركة بالكامل، و تجنب حدوث مثل هذا الأمر.

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