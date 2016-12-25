صنعاء .. مواجهات عنيفة في جبهة نهم وتعزيزات عسكرية تصل للطرفين

يمنات – خاص

تشهد جبهة نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للتحالف السعودي، و مسلحي أنصار الله المسنودين بقوات من الجيش.

الاشتباكات تركزت في محيط منطقة الجبيل و مناطق المدفون و المناطق الجبلية الشمالية الشرقية من نهم باتجاه مفرق الجوف.

و اشتدت ضراوة المواجهات مساء السبت 24 ديسمبر/كانون أول 2016، و بالذات في منطقة القتب، و ذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الجمهوري إلى المنطقة و مناطق مجاورة.

و قالت مصادر قبلية إن قوات عسكرية من الحرس الجمهوري عززت جبهة نهم، و دخلت عمليا في المعارك عصر السبت.

و أوضحت أن معارك عنيفة تدور في محيط منطقة القتب و الجبيل، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

و أكدت أن تعزيزات عسكرية وصلت خلال اليومين الماضيين للقوات الموالية للتحالف السعودي، لتحقيق اختراق باتجاه وادي محلي في المنطقة الشمالية الشرقية من نهم.

و حسب المصادر لا تزال المعارك بين الطرفين كر و فر، حيث تتقدم القوات الموالية للتحالف السعودي في بعض التباب نهارا بغطاء جوي من طيران التحالف، غير أن تتراجع ليلا أمام الهجمات المباغتة لمسلحي أنصار الله و الجيش المساند.

و كانت طيران التحالف السعودي قصف صباح السبت معسكر ضبوة بحي حزيز، جنوب العاصمة صنعاء، بعدة غارات.

و قالت مصادر عسكرية إن الغارات استهدف هناجر في المعسكر، غير أنه أشار إلى أن الغارات لم تستهدف أي قوة كانت في طريقها إلى نهم.

و أكدت أن قوات من الحرس الجمهوري تقاتل في جبهة نهم منذ بداية المواجهات، مشيرة إلى أن قوات الحرس الجمهوري تعزز باستمرار جبهتي نهم و صرواح و جبهات أخرى.

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