صنعاء .. مواجهات عنيفة في جبهة نهم وتعزيزات عسكرية تصل للطرفين

يمنات – خاص
تشهد جبهة نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للتحالف السعودي، و مسلحي أنصار الله المسنودين بقوات من الجيش.
الاشتباكات تركزت في محيط منطقة الجبيل و مناطق المدفون و المناطق الجبلية الشمالية الشرقية من نهم باتجاه مفرق الجوف.
و اشتدت ضراوة المواجهات مساء السبت 24 ديسمبر/كانون أول 2016، و بالذات في منطقة القتب، و ذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الجمهوري إلى المنطقة و مناطق مجاورة.
و قالت مصادر قبلية إن قوات عسكرية من الحرس الجمهوري عززت جبهة نهم، و دخلت عمليا في المعارك عصر السبت.
و أوضحت أن معارك عنيفة تدور في محيط منطقة القتب و الجبيل، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
و أكدت أن تعزيزات عسكرية وصلت خلال اليومين الماضيين للقوات الموالية للتحالف السعودي، لتحقيق اختراق باتجاه وادي محلي في المنطقة الشمالية الشرقية من نهم.
و حسب المصادر لا تزال المعارك بين الطرفين كر و فر، حيث تتقدم القوات الموالية للتحالف السعودي في بعض التباب نهارا بغطاء جوي من طيران التحالف، غير أن تتراجع ليلا أمام الهجمات المباغتة لمسلحي أنصار الله و الجيش المساند.
و كانت طيران التحالف السعودي قصف صباح السبت معسكر ضبوة بحي حزيز، جنوب العاصمة صنعاء، بعدة غارات.
و قالت مصادر عسكرية إن الغارات استهدف هناجر في المعسكر، غير أنه أشار إلى أن الغارات لم تستهدف أي قوة كانت في طريقها إلى نهم.
و أكدت أن قوات من الحرس الجمهوري تقاتل في جبهة نهم منذ بداية المواجهات، مشيرة إلى أن قوات الحرس الجمهوري تعزز باستمرار جبهتي نهم و صرواح و جبهات أخرى.
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