شبوة .. القاعدة تهاجم نقطة تفتيش قبلية في مدخل مدينة عزان

يمنات – صنعاء

قتل شخصان و أصيب أخرون في اشتباكات اندلعت السبت 24 ديسمبر/كانون أول 2016، بين مسلحين قبليين و عناصر من القاعدة، في مدينة عزان بمحافظة شبوة، شرق البلاد.

و قالت مصادر محلية، إن عناصر من القاعدة هاجمت نقطة تفتيش تابعة لمسلحين قبليين من آل باعوضة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدمت فيها السلاح المتوسط و الخفيف.

و تقول مصادر أخرى إن عدد القتلى ارتفع إلى 4 بعد وفاة مسلحين قبليين، في احد مستشفيات عتق عاصمة المحافظة، بعد اثابتهما بجروح بليغة.

و حسب المصادر من بين القتلى الأربعة عنصر من القاعدة، منوهة إلى أن الاشتباكات استمرت أكثر من ساعة، غير أنها توقفت عقب انسحاب عناصر القاعدة، عقب محاولة عناصر قبلية تطويق عناصر القاعدة من الخلف.

و نشر مسلحون قبليون عدة نقاط تفتيش في مداخل مدينة عزان، في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انسحاب عناصر القاعدة من المدينة، إثر تعرضها لغارات جوية مستمرة.

و انسحب عناصر القاعدة مع أسلحتها إلى المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، دون أن يتم ملاحقتها.

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