الخارجية المصرية تكشف عن مصير محتجزين مصريين في سجن احتياطي بصنعاء

يمنات – صنعاء

كشفت الخارجية المصرية، السبت 24 ديسمبر/كانون أول عن إطلاق سراح 49 مصريًا كانوا محتجزين في العاصمة اليمينة، صنعاء.

و قال، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد: تم أمس الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين فى مدينة صنعاء باليمن.

و أشار إلى أن الافراج عن المحتجزين المصريين تم بعد جهود واتصالات مكثفة قام بها سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي.

و يمارس السفير المصري لدى اليمن أعماله من العاصمة السعودية، الرياض، مقر حكومة هادي، منذ مارس/آذار 2015، و تشارك بلاده ضمن التحالف الذي تقوده السعودية و يشن حرب في اليمن منذ أكثر من 19 شهر.

و أوضح أبو زيد، أن الاتصالات التي ساهمت في الإفراج عن المحتجزين شملت المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، و اللجنة الدولية الصليب الأحمر، و أطراف إقليمية أخرى، لم يذكرها.

و أشار إلى أن المواطنين المحتجزين، عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة. منوها إلى أن السفير المصرى ينهي حاليًا إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

و كشفت الخارجية المصرية قبل أيام عن وجود مواطنين يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، محتجزين في سجن احتياطي بالعاصمة صنعاء، بعد أن تم نقلهم من مدينة الحديدة.

و يأتي الافراج عن المحتجزين المصريين في صنعاء في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية توترا شديدا، زادت حدته عقب زيارة مستشار في الديوان الملكي السعودي إلى سد النهضة بأثيوبيا.

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