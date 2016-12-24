حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 25 ديسمبر/كانون أول 2016

يمنات
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صنعاء ، عمران ، صعده ، ذمار، البيضاء).
– احتمال تكون قطع من السحب المنخفضة الركامية أثناء النهارعلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل السحب الركامية عليها نهارا.
– تنشط الرياح السطحية أثناء النهارعلى السواحل الجنوبية الغربية و الغربية و تصل سرعتها الى 25 عقدة مثيرة للأمواج.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئياً.
– تتشكل السحب الركامية.
– الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة نهارا، حيث تصل سرعتها الى 20 عقدة مثيرة للأمواج نهارا.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بشكل عام تميل للبرودة ليلا.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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