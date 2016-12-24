حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 25 ديسمبر/كانون أول 2016

يمنات

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صنعاء ، عمران ، صعده ، ذمار، البيضاء).

– احتمال تكون قطع من السحب المنخفضة الركامية أثناء النهارعلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل السحب الركامية عليها نهارا.

– تنشط الرياح السطحية أثناء النهارعلى السواحل الجنوبية الغربية و الغربية و تصل سرعتها الى 25 عقدة مثيرة للأمواج.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئياً.

– تتشكل السحب الركامية.

– الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة نهارا، حيث تصل سرعتها الى 20 عقدة مثيرة للأمواج نهارا.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بشكل عام تميل للبرودة ليلا.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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