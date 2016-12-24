لجنة الصرف عرقلة صرف مرتبه .. احباط محاولة انتحار لجندي باضرام النار في جسده

يمنات – صنعاء

احبطت محاولة جندي اضرام النار في جسده، وسط مدينة الشيخ عثمان، بمحافظة عدن، جنوب البلاد، السبت 24 ديسمبر/كانون أول 2016.

و نقل عدن الغد، عن شهود عيان ان جنود احبطوا محاولة زميل لهم اضرام النار في جسده، بعد أسابيع من محاولته تسلم مرتبه دون جدوى.

و حسب الموقع، ينتمي الجندي الذي حاول اضرام النار في نفسه إلى محافظة أبين، و تفاجأ زملاؤه بمحاولته اضرام النار في جسدة، بعد فشله في الحصول على مرتبه.

و نقل الموقع عن زملاء للجندي، أنه فضل احراق نفسه على أن يعود إلى اسرته بدون راتب.

و لم يكشف الموقع عن الأسباب التي تتذرع بها لجنة صرف المرتبات لعدم صرف راتب الجندي.

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