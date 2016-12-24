حقيقة طلاق الممثلة التركية توبا من زوجها أونور صايلاك

يمنات – متابعات

اثارت الوسائل الإعلامية التركية جدلا كبيرا حول صحة الادّعاءات فيما يخص طلاق الفنانة التركية الشهيرة “توبا بويوكستون” من زوجها “أونور صايلاك”، الأمر الذي أدى إلى خروج الفنانة أمام وسائل الإعلام والإدلاء بتصريح يوضّح حقيقة الأمر.

وحول صحة الادّعاءات أو عدمها لم تعمل الفنانة على تأكيدها أونفيها، وإنما أدلت بتصريح يوحي باحتمالية كونها قد طُلّقت.

وفي هذا السياق قالت بويوكستون: لا مكان للفوضى في حياتي، وكما لا أحب القرارات التي تتخذ على عجل، أترك الحياة تسير على طبيعتها، وكل شيء سيكون كما قد قرر له، باختصار: ما هو مقرر أن يحدث فسيحدث لا محالة، وما كان كتب له بألا يحدث فلن يحدث على الإطلاق، وعلى العموم أقول عسى أن يختار الله لنا الخير من كل شيء”.

وأثارت بويوكستون التي لم تدلِ تصريحا واضحا حول خبر طلاقها، جدلا جديدا وذلك لظهورها أمام وسائل الإعلام في أثناء التصريحات التي أدلت بها من دون أن تضع خاتم زواجها بيدها، الأمر الذي أدى إلى الشكوك لدى محبينها حول احتمالية صحة خبر الطلاق.

ومن الجدير بالذكر أن ادعاءات جديدة تداولها متابعو الفنانة على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” والتي تدور فحواها عن الأسباب التي أدّت إلى طلاق الفنانة، ذاكرين أن المسلسل الجديد الذي تمثّل فيه توبا هو السبب في اتخاذ الطرفين قرار الطلاق.

وتحدّثت صحيفة تركية عن احتمالية أن يكون السبب في طلاقها من زوجها هو الراتب الذي تتقاضاه الفنانة في مسلسها الجديد “الشجاع والجميلة” والتي تتقاسم فيه دور البطولة مع الفنان المعروف “كيفانج تاتلي توغ” المعروف بـ “مهنّد” والذي يُقدّر بما يقارب 130 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 37 ألف دولار أمريكي للحلقة الواحدة، أي أضعاف الراتب الذي يتقاضاه زوجها في مسلسل “أنت وطني| والذي يُقدّر بـ 30 ألف ليرة تركية، والذي يعادل 8 آلاف و500 دولار أمريكي.

وأشارت إحدى المقرّبات من الفنانة وزوجها إلى أن السبب الكامن خلف قرار الطلاق هو عدم اهتمام بويوكستون بطفلتيها كما في السابق نتيجة عملها المكثّف في مسلسها الجديد “الشجاع والجميلة”.