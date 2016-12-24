اسعار الذهب بالريال والدولار السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016

يمنات
تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.
و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
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يمنات
تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.
و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
هشتاقاتاسعار الذهب ديسمبر2016
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