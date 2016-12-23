الجيش الأمريكي: قتلنا 28 إرهابيا باليمن بـ9 غارات

يمنات – صنعاء

قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إنها قتلت 28 إرهابيا بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن عبر تسع غارات نفذت في الفترة ما بين الـ23 من سبتمبر/ أيلول والـ13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال جوش جاكويس، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: “القاعدة في شبه الجزيرة العربية هي منظمة إرهابية أجنبية لها تاريخ بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بما فيها محاولة تفجير طائرة تجارية بالولايات المتحدة الأمريكية بيوم عيد الميلاد العام 2009 إلى جانب مجزرة شارلي إيبدو في يناير 2015.”

وتابع المتحدث قائلا: “الغارات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تضييق الخناق على الشبكة الإرهابية وتقوض قدراتها على مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها.”