الرئيسة / أخبار عاجلة / صعدة .. غارات لطيران التحالف السعودي على منطقة الحاربة بمديرية سحار والخط العام بمنطقة آل سالم بمديرية كتاف.
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