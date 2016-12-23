الرئيسة / أخبار عاجلة / غارتان لطيران التحالف السعودي على جبل القتب بمديرية نهم بصنعاء وغارتين على مقر اللواء 127 في مديرية قفلة عذر بعمران.
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حجة .. غارتين لطيران التحالف السعودي على منطقة فج حرض.
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السعودية تقر ميزانية العام القادم بعجز يتجاوز 52 مليار دولار.
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الجوف .. طيران التحالف السعودي يقصف مديرية المصلوب.
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