اسعار الذهب بالريال والدولار الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016

يمنات
تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.
و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
2 ساعتين من الآن إقتصاد, العرض في الرئيسة 64 من المشاهدات
يمنات
تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.
و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
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