اسعار الذهب بالريال والدولار الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016

يمنات

تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.

و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.

المصدر: اسعار الذهب في اليمن