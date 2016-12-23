الارصاد ينبه قاطني 10 محافظات من موجة غبار واسع الانتشار

يمنات

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوي، من موجة غبار واسع الانتشار خلال الساعات القادمة.

و قال المركز في نشرة خاصة، أصدرها الخميس 22 ديسمبر/كانون أول 2016، إنه من خلال صور الاقمار الاصطناعية و متابعة مخرجات محطات الرصد الجوية تبين تواجد موجة غبار واسع الانتشار مصدرها صحراء الربع الخالي وسط الجزيرة العربية.

و حسب المركز، فإنه من المحتمل أن تتأثر بموجة الغبار أجزاء من صحاري محافظات (المهرة ، حضرموت ، شبوة ، مارب ، الجوف) و احتمال امتدادها الى أجزاء من محافظات البيضاء ، ذمار، صعده ،عمران ، صنعاء.

و نبه المركز قاطني المحافظات الأنفة الذكر و سائقي المركبات إلى توخي الحيطة و الحذر من تدني الرؤية الأفقية.

و أهاب بمرضى الصدر و كبار السن و الأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة و الغبار لما لها من أضرار على الصحة العامة.

كما أهاب بالعاملين على الأجهزة الإلكترونية الحساسة حماية اجهزتهم من آثار هذه الاتربة.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا