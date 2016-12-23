الرئيسة / أخبار عاجلة / رافعوا الدعوى يعتبرون أن صفقة المدرعات القتالية للمشاة ستستخدمها السعودية في حرب اليمن التي تسجل فيها خروقات لحقوق الإنسان.

رافعوا الدعوى يعتبرون أن صفقة المدرعات القتالية للمشاة ستستخدمها السعودية في حرب اليمن التي تسجل فيها خروقات لحقوق الإنسان.

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