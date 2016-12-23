الرئيسة / أخبار عاجلة / رافعوا الدعوى يعتبرون أن صفقة المدرعات القتالية للمشاة ستستخدمها السعودية في حرب اليمن التي تسجل فيها خروقات لحقوق الإنسان.
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السعودية تقر ميزانية العام القادم بعجز يتجاوز 52 مليار دولار.
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الجوف .. طيران التحالف السعودي يقصف مديرية المصلوب.
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صنعاء .. 3 غارات استهدفت منطفة القتب بمديرية نهم.
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