الأمم المتحدة تبدي قلقها من استخدام التحالف السعودي قنابل عنقودية في اليمن

يمنات – صنعاء

اعرب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق المنظمة الدولية إزاء تقارير أفادت باستخدام قوّات “التحالف السعودي”، قنابل عنقودية في اليمن.

و قال فرحان حق، في مؤتمر صحافي، إن “الأمم المتحدة تواصل القيام بمراجعة الموقف”.

و أشار إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تقوم بمراجعة إدراج اسم السعودية في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، و المتعلق بقائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل.

و كان مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، ذكر أن بلاده تحافظ على أن تكون مبيعاتها من السلاح قيد الاستعراض المستمر، بما في ذلك مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

و أشار إلى أنه يتعين التأكد من وجود توجيهات صارمة للغاية، وضمان الالتزام بكيفية استخدام تلك الأسلحة و متى يتم استخدامها.

و الثلاثاء أعلن “التحالف السعودي” أنه سيوقف استخدام القنابل العنقودية بريطانية الصنع في حربه في اليمن. مدعياً أنه استخدمها بشكل محدود فقط في ضرب أهداف عسكرية شرعية.

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