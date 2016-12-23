حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 23 ديسمبر/كانون أول 2016

يمنات

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر تسود معظم المحافظات الجبلية لا سيما محافظات (صنعاء – عمران – صعدة – ذمار– ريمة – البيضاء).

– تواجد خفيف للعوالق الترابية على اجزاء من المرتفعات الشمالية.

– قد تتشكل الشابورة المائية على اجزاء من محافظات اب – تعز – حجة و المحويت.

أرخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئياً الى غائمة.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً اجمالا.

– يتوقع بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل عدن.

– لا يزال نشاط الرياح السطحية على باب المندب ومدينة المخا، و تتراوح سرعتها من 12 الى 24 عقدة.

المناطق الصحراوية

– سماء خالية من السحب مع تواجد للعوالق الترابية على اجزاء منها.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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