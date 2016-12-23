حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 23 ديسمبر/كانون أول 2016

يمنات
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر تسود معظم المحافظات الجبلية لا سيما محافظات (صنعاء – عمران – صعدة – ذمار– ريمة – البيضاء).
– تواجد خفيف للعوالق الترابية على اجزاء من المرتفعات الشمالية.
– قد تتشكل الشابورة المائية على اجزاء من محافظات اب – تعز – حجة و المحويت.
أرخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئياً الى غائمة.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً اجمالا.
– يتوقع بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل عدن.
– لا يزال نشاط الرياح السطحية على باب المندب ومدينة المخا، و تتراوح سرعتها من 12 الى 24 عقدة.
المناطق الصحراوية
– سماء خالية من السحب مع تواجد للعوالق الترابية على اجزاء منها.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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