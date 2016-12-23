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المحفظة الالكترونية

حكومة الانقاذ تناقش التعامل بنظام النقد الالكتروني لمواجهة أزمة السيولة وتتخذ قرارات في هذا الجانب

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يمنات – صنعاء

ناقشت حكومة الانقاذ بصنعاء التعامل بنظام النقد الالكتروني، في اجتماع عقدته الخميس 22 ديسمبر/كانون أول 2016

و لا تزال اللجنة الاقتصادية التي يرأسها رئيس الحكومة تبحث في الاجراءات و الضوابط المتصلة بجوانب استخدام نظام النقد الإلكتروني كأحد الوسائل للتغلب على أزمة السيولة و المتطلبات و الضوابط و الإجراءات المطلوبة لاستخدام هذا النظام في التعاملات اليومية للمستفيدين.

و قدمت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مصفوفة الإجراءات المقترحة للبدء بالعمل بنظام النقد الإلكتروني تقريرا اشتمل على إجراءات مؤسسية و تنظيمية و تمويلية مقترحة، للبدء بنظام النقد الإلكتروني و إدماجه ضمن الخدمات المالية و المصرفية المقدمة للمستفيدين من شريحة الموظفين و المتعاملين معهم.

و قدمت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات خلال الاجتماع عرضا توضيحيا حول نظام المحفظة الإلكترونية عبر الموبايل و الجوانب المرتبطة بتعزيز نجاحه، بما في ذلك التجارب العربية و الدولية الناجحة و المتميزة في هذا المجال.

و أقرت اللجنة الاقتصادية، إضافة البنك المركزي اليمني و شركات الهاتف النقال و الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة الفنية لإعداد دراسة مفصلة و شاملة حول نظام النقد الإلكتروني و تحديد الخيارات المتاحة و النظام المؤسسي الملائم لإدارة هذه العملية، و مراعاة الاستفادة من الملاحظات و المقترحات المقدمة في الاجتماع.

و حددت اللجنة مدة أسبوع لإنجاز الدراسة و عرضها على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها و اتخاذ ما يلزم بشأنها.

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