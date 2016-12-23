سباق الجوع والسلام في اليمن .. تحذيرات اممية من مجاعة قادمة والأردن تدرس استضافة ورشة للجنة التهدئة

يمنات

محمد الأحمد

مع اقتراب اليمن من المجاعة، يسابق الرعاة الإقليميون والدوليون الزمن لتحقيق أي انفراج من شأنه وقف القتال، والدخول في مسار سياسي قد يكون طويل الأمد.

و مع زيادة التحذيرات الأممية من دخول اليمن مرحلة المجاعة بعد نحو عامين على الحرب توقفت خلالها كل مصادر الدخل وعجز البنك المركزي عن دفع رواتب الموظفين منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، أظهرت الأطراف المتصارعة مواقف إيجابية باتجاه وقف إطلاق النار واستئناف المباحثات.

فالحكومة المعترف بها دوليا أعلنت عن مشاركة ممثليها في اجتماعات اللجنة العسكرية المكلفة بتثبيت وقف إطلاق النار تمهيدا لانطلاق مباحثات سياسية استنادا إلى خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم على تأكيد ممثلي جماعة “أنصار الله” استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل السلام.

و أكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي أن حكومته مستعدة للمشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل، الذي دعا المبعوث الدولي الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى عقده في الأردن، وأنها تقدر كل الجهود الدولية من أجل الوصول إلى السلام، غير أنه تجنب الحديث عن مضامين بيان اللجنة الرباعية بشأن اليمن وخطة السلام التي أيدتها، ولم يوضح ما إذا كانت الحكومة قد قبلت بالخطة، التي سبق لها أن رفضتها قبل تعديل جزء بسيط من مضامينها.

بدوره، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي أن بلاده تلقت طلبا من اللجنة الرباعية لاستضافة ورشة العمل للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها “ستنظر في الطلب، ولم يتم اتخاذ قرار بالموافقة بعد”.

المصدر: روسيا اليوم

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