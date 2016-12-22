اسعار الذهب بالريال والدولار الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016

يمنات
تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.
و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
4 ساعات من الآن إقتصاد, العرض في الرئيسة 44 من المشاهدات
يمنات
تقرير بأسعار معدن الذهب في اليمن، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالريال اليمني و الدولار الأمريكي.
و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
هشتاقاتاسعار الذهب ديسمبر2016
4 ساعات من الآن
تغاريد غير مشفرة (69) خيانات.. تنازلات .. إرهاب.. سقوط
4 ساعات من الآن 40اقرأ المزيد »
4 ساعات من الآن
مسؤولة أممية تكشف عن 10 دول عربية تتاجر بالبشر من بينها اليمن
4 ساعات من الآن 88اقرأ المزيد »
14 ساعة من الآن
16 ساعة من الآن
حظك مع الأبراج الخميس 22 ديسمبر 2016
16 ساعة من الآن 188اقرأ المزيد »
17 ساعة من الآن
17 ساعة من الآن
وفاة مفاجئة للصحفي محمد العبسي ولجنة من الطب الشرعي لتشريح جثته
17 ساعة من الآن 226اقرأ المزيد »
19 ساعة من الآن
مرة أخرى .. احذروا الخدعة القادمة في الأردن
19 ساعة من الآن 493اقرأ المزيد »
19 ساعة من الآن
بدون طيار تستهدف سيارة للقاعدة في صحراء شبوة
19 ساعة من الآن 58اقرأ المزيد »
20 ساعة من الآن
كارثة الاتفاق الذي يحضر لتوقيعه حول اليمن..!
20 ساعة من الآن 666اقرأ المزيد »