أزمة غاز منزلي في العاصمة صنعاء بالتزامن مع استمرار الاشتباكات

يمنات – خاص
تشهد العاصمة صنعاء منذ صباح السبت 2 ديسمبر/كانون أول 2017، أزمة في مادة الغاز المنزلي.
و ينتشر أمام محطات الغاز في عدد من شوارع العاصمة صنعاء طوابير طويلة لتعبئة اسطوانات الغاز.
جاء ذلك على خلفية اشتباكات متقطعة تشهدها العاصمة صنعاء منذ وقت متأخر من مساء الجمعة 1 ديسمبر/كانون أول 2017 و ما تزال مستمرة بشكل متقطع.
و منذ الليلة الماضية تسمع أصوات اشتباكات متقطعة و تبادل لاطلاق النار في جنوب العاصمة صنعاء.
و تفيد مصادر محلية ان الطريق المؤدي إلى شارع الستين الجنوبي مقطوع في جولة عصر، و يمنع الحركة.
و حسب المصادر تدور اشتباكات متقطعة قرب الحي السياسي و في شارع حدة، تستخدم فيها أسلحة متوسطة و خفيفة.
و أكدت المصادر انتشار عشرات الأطقم المسلحة بأسلحة متوسطة في المنطقة الواقعة في مداخل شارع الستين الجنوبي و في شارع حدة و على مقربة من الحي السياسي.
و لا تزال تسمع أصوات تبادل اطلاق نار في جنوب العاصمة، حتى وقت كتابة الخبر (11:22) صباحا.
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