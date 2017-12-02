أزمة غاز منزلي في العاصمة صنعاء بالتزامن مع استمرار الاشتباكات

يمنات – خاص

تشهد العاصمة صنعاء منذ صباح السبت 2 ديسمبر/كانون أول 2017، أزمة في مادة الغاز المنزلي.

و ينتشر أمام محطات الغاز في عدد من شوارع العاصمة صنعاء طوابير طويلة لتعبئة اسطوانات الغاز.

جاء ذلك على خلفية اشتباكات متقطعة تشهدها العاصمة صنعاء منذ وقت متأخر من مساء الجمعة 1 ديسمبر/كانون أول 2017 و ما تزال مستمرة بشكل متقطع.

و منذ الليلة الماضية تسمع أصوات اشتباكات متقطعة و تبادل لاطلاق النار في جنوب العاصمة صنعاء.

و تفيد مصادر محلية ان الطريق المؤدي إلى شارع الستين الجنوبي مقطوع في جولة عصر، و يمنع الحركة.

و حسب المصادر تدور اشتباكات متقطعة قرب الحي السياسي و في شارع حدة، تستخدم فيها أسلحة متوسطة و خفيفة.

و أكدت المصادر انتشار عشرات الأطقم المسلحة بأسلحة متوسطة في المنطقة الواقعة في مداخل شارع الستين الجنوبي و في شارع حدة و على مقربة من الحي السياسي.

و لا تزال تسمع أصوات تبادل اطلاق نار في جنوب العاصمة، حتى وقت كتابة الخبر (11:22) صباحا.

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