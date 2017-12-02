أحد اعضاء لجنة التهدئة والوساطة يعلق عن ما يحدث من اشتباكات في العاصمة صنعاء ويحمل انصار الله مسؤولية تفجير الاوضاع

يمنات – صنعاء

حمل أحد اعضاء لجنة التهدئة والوساطة التي كلفها رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد بحل الاشتباكات التي دارت يومي الاربعاء والخميس بالعاصمة صنعاء، جماعة انصار الله مسؤولية تفجير الاوضاع.

وقال احد اعضاء اللجنة لوكالة “خبر”، ان اللجنة ابلغت القيادة السياسية ممثلة بالصماد وبن حبتور، ان جماعة انصار الله هي من رفضت التهدئة وقامت بتفجير الاوضاع بصنعاء.

واوضح المصدر ان مسلحي انصار الله باشروا باطلاق النار واستهداف منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح الكائن بالحي السياسي، ومنزل شقيقه العقيد محمد صالح، في الساعات الاولى من صباح السبت 2 ديسمبر، بعد ساعات من اتفاق شبه كامل على رفع الاستحداثات واقرار التهدئة.

ولفت المصدر ان مسلحي الجماعة قصفو منازل المواطنين بمختلف الاسلحة وشنو هجوما على منزل طارق صالح فما كان من حراسة طارق صالح الا ان ردو على مصادر النيران.