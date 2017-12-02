اشتباكات عنيفة في العاصمة صنعاء وتوسعها في أكثر من منطقة وتحذير هام للمواطنين

يمنات – صنعاء

اندلعت اشتباكات، في الساعات الاولى السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، بين مسلحي جماعة أنصار الله وأنصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء.

وسمع المواطنين اطلاق نار وانفجارات ناتجة عن استخدام قذائف، في الستين والمصباحي وعصر والسبعين والحي السياسي و شارعي الجزائر وبغداد تزامنا مع انتشار كثيف للمسلحين في الاحياء السكنية.

وحسب مصادر اعلامية، ان الاشتباكات اتت عقب قيام مسلحي انصار الله بمهاجمة منزل نجل شقيق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام طارق محمد عبدالله صالح، عقب مغادرة لجنة الوساطة الحي السياسي بساعات.

فيما قالت مصادر اخرى ان الاشباكات اتت عقب قيام مسلحين تابعين لطارق، بإطلاق قذيفة أر بي جي استهدفت سيارة الشيخ عبدالله سالم الأمير أحد مشائخ محافظة مأرب أثناء مروره من شارع الجزائر، ما أدى إلى إحراق السيارة وإصابة الشيخ الشريف وعدد من مرافقيه بجروح خطيرة.

ووجهت الاجهزة الامنية، توجيه هام للمواطنين بعدم التواجد أمام المنافذ و النوافذ في مناطق الاشتباكات تجنباً للإصابة بالاعيرة النارية الطائشة.