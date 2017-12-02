وكالة مقربة من صالح تكشف تفاصيل تجدد المواجهات اليوم في العاصمة صنعاء

يمنات – صنعاء

اندلعت اشتباكات مسلحة، الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الاول 2017، بين جماعة انصار الله وأحد ضباط القوات المسلحة وسط العاصمة صنعاء.

و حسب وكالة “خبر”، المقربة من الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، إن مسلحين يتبعون جماعة انصار الله قاموا فور وصول الضابط الى منزله الكائن بالحي السياسي بالقرب من جامع ابوبكر الصديق، باختطاف سائقه.

و أضاف المصدر، ان مسلحي الجماعة ارسلوا حارس العمارة التي يسكنها الضابط وطلبوا منه النزول إليهم ما لم سيصعدون لاقتحام شقته، الامر الذي جعل الضابط يتصل برفاقه ليأتوا لنجدته.

وفور وصول رفاق الضابط تصاعد الخلاف الى اشتباكات قصيرة مع مسلحي انصار الله، قبل ان يقوموا بالاتصال لطلب تعزيزات.

و لفت المصدر، ان الاشتباكات توسعت بعد اتصال مسلحي انصار الله لطلب تعزيزات قبل ان تقوم لجنة التهدئة بالتدخل وايقاف الاشتباكات.

و تابع المصدر، انه واثناء قيام لجنة التهدئة بحل المشكلة الاولى توسعت المواجهات في حي جامع ابوبكر الصديق وصولا الى شارع الجزائر، وتسببت بتجدد المواجهات في شارع الجزائر.

ودارت مواجهات خاطفة بين الطرفين بعد دخول طقم تابع لانصار الله بالقرب من منزل السفير الكويتي قيل انه لم يكن يعلم بالاشتباكات في المنطقة.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من لقاء جمع قيادات من المؤتمر الشعبي وجماعة انصار الله لتثبيت التهدئة.

الجدير ذكره ان المواجهات لم تخلف اي قتلى بحسب ما تم تداوله في الاعلام.