يمنات

أحمد سيف حاشد

يلومنك لأنك لم تعير اهتمام لما حدث أمس من توتر ومناوشات في العاصمة صنعاء بين شركاء لن يصل بينهما الصراع حد تجاوز سقف الخطر، على الأقل في هذه المرحله.. وأصحابنا لا زالوا يعيشون أوهامهم .. وهم على وهم..

هم طنشوا أن يأتي عيد الجلاء والتحرير ونصف اليمن محتله عام واثنين من سقطرى إلى ميون إلى 42 ألف كيلو متر من حضرموت..

عقل يتبلد ويزيد بالتبلد حد الجمود.. غير أن الأهم يدعون أنهم مشحوطين.. مأساة تستحق الضحك حتى البكاء..

ستظلون كما أنتم تكبرون النملة على الفيل لمجرد أن النملة قريبة والفيل بعيد..

من لا يعرف ما يتم اقتضامه من الوطن ويعتقد أنه وطني إنما هو مجرد مدعي.. يرى أن حبة الخردل أكبر من مجرة.. غير أن الأهم أنهم مجرد وهم عابر في الزمن..

جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة اليوم من قبل دويلة الإمارات هي أكبر جزيرة في عالمنا العربي، بل هي أكبر مساحة من جزر سنغافورة، وهنج كونج، والبحرين، وديغوغارسيا، وجزر العذراء في الكاريبي، مجتمعه، حيث تبلغ مساحتها 3594 كم2 ويبلغ طولها 135 كم وأقصى عرض لها 42 كم ويبلغ عدد سكانها وفق تعداد 2004 (44120) نسمه تتميز جزيرة سقطرى المحتلة بتنوع نباتي وثروة من النباتات النادرة والغريبة والتي لا تنمو في أي مكان آخر خارج الجزيرة ويقدم المناخ الشتوي فرصة سياحية كبيرة.. وقد بلغ عدد السواح الذي زاروها في 2009 قرابة الـ 24 ألف سايح.