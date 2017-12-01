التحالف السعودي يعلن تشغيل مطار الغيضة بالمهرة لغرض واحد فقط

يمنات – صنعاء

أعلن التحالف السعودي عن تشغيل مطار الغيظة في محافظة المهرة، شرق البلاد، لاستقبال طائرات تحمل مساعدات إنسانية.

و نقلت وكالة “واس” السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول أن التحالف أن فتح مطار الغيضة تم بناء على تنسيق مع حكومة هادي. مشيرا إلى أن تشغيل مطار الغيظة.

و استقبل المطار الخميس 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أولى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية محملة بخمسة آلاف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية.

و كانت حالة من التوتر سادت في محافظة المهرة، عقب محاولة قوات غير نظامية موالية للامارات السيطرة على مطار الغيظة و المنشآت الحكومية في محافظة المهرة.

و نقلت تلك القوات غير النظامية من ساحل حضرموت، الذي تسيطر عليه قوات النخبة الحضرمية، غير النظامية، الموالية للامارات.

و على اثر التوتر تم التوصل إلى اتفاق بين تلك القوة و السلطة المحلية يقضي بعدم استخدام مطار الغيظة كقاعدة عسكرية، و الإبقاء على الطاقم الإداري و الأمني و العسكري للمطار و منفذ شحن البري الرابط بين اليمن وسلطنة عُمان، دون المساس بها، و التنسيق الدائم مع السلطة المحلية و عدم تجاوزها.

و أدى ذلك إلى اطاحة هادي بمحافظ المهرة، محمد عبد الله كده، و تعيينه عضو في مجلس الوزراء و تعيين راجح باكريت بديلا عنه.

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